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Son dakika haberi: 'dan Seri harekatı! 'den onay çıktı

Son dakika haberi: Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetimle oyuncu alma-satma konularında arası bozuk olan İmparator, takım ’dan elenince eski yıldızını istedi. Monaco ve Marsilya da yakın takipte.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 21:35 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Seri harekatı! Fatih Terim'den onay çıktı

sezona süper başladıktan sonra beraberliği sonrası Rangers'a 2-1 yenilerek 'ya erken veda etti. Ana hedeflerden biri gidince Aslan'da planları da değişti. Yönetim ile oyuncu alma-satma konusunda arası bozuk olan teknik direktör geçen haftalarda olduğu gibi tek bir ismi kadrosunda görmek istiyor. O da . 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Aslan'da kiralık olarak forma giymişti.

RAKİPLERİ VAR
Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'yi bir kez daha renklerine bağlamak için uğraşırken bu defa 'dan güçlü rakipleri var. Marsilya ve Monaco, Fildişili futbolcuyla yakından ilgileniyor. Özellikle Marsilya, 'den Matteo Guendouzi'nin transferini gerçekleştiremezse Seri'yi renklerine bağlayabilir. Ancak transfer döneminde sadece Seri'nin adını veren İmparator da 29 yaşındaki futbolcu için ısrarlı. Yönetim de onu almak için uğraşıyor.


TERİM NE DEMİŞTİ?
"Şu anda takımımızda Seri gibi regista profiline sahip bir oyuncumuz yok"

REGISTA NE DEMEK?
Zekaları ve yetenekleriyle geriden oyun kuran futbolculara verilen isim.

B PLANI BAKAYOKO
Aslan, Jean Michael Seri transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde Chelsea'nin orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu 1 sezonluğuna kiralamaya çalışacak. Mavilerin hocası Frank Lampard, Fransız yıldızı kadrosunda düşünmüyor.

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