Haberler Galatasaray Marcao'dan flaş Avrupa Ligi itirafı! "Çok istemiştim"

'dan flaş itirafı! "Çok istemiştim"

'ın Brezilyalı yıldız stoperi , 'nde alınan Rangers mağlubiyetiyle ilgili hesabından bir açıklamada bulunurken, Takımımı Avrupa Ligi’nde ileriye götürmeyi çok istemiştim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 17:52
Marcao'dan flaş Avrupa Ligi itirafı! "Çok istemiştim"

'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu , hesabından açıklamalarda bulundu.

Takımı 'nde daha ileriye taşıyamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Galatasaray formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

Marcao, Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 mağlup olduğu Rangers karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetmişti.

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