Marcao'dan flaş Avrupa Ligi itirafı! "Çok istemiştim"

Galatasaray'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Takımı Avrupa Ligi'nde daha ileriye taşıyamadığı için üzgün olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Galatasaray formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.

Marcao, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 mağlup olduğu Rangers karşılaşmasında takımının tek golünü kaydetmişti.