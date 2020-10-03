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Galatasaraylı , ile anlaştı!

ekiplerinden , 'da forma şansı bulamaması nedeniyle gözden çıkarılan 26 yaşındaki milli stoper ile 2 yıllık anlaşma sağladı. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:12
Galatasaraylı Ahmet Çalık, İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı!

döneminin bitmesine günler kala 'da hareketli saatler yaşanıyor.

Jimmy Durmaz'ı 'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da pek forma şansı bulamayan milli stoper , ile anlaşma sağladı.

Marcao ve Luyindama ikilisinin dışında forma savaşında Ryan Donk'a takılan Çalık, Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2017 yılında Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla toplamda 39 maça çıktı.

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