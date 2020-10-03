Galatasaraylı Ahmet Çalık, İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı!

Transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Jimmy Durmaz'ı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da pek forma şansı bulamayan milli stoper Ahmet Çalık, İttifak Holding Konyaspor ile anlaşma sağladı.

Marcao ve Luyindama ikilisinin dışında forma savaşında Ryan Donk'a takılan Çalık, Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2017 yılında Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla toplamda 39 maça çıktı.