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Son dakika haberi: Son aday Bakayoko!

Geçen sezon ’ya kiralanan Bakayoko, Maviler’de bu yıl da forma giyemiyor. 26 yaşındaki Fransız orta sahaya C. Palace, Betis ve da talip.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son aday Bakayoko!

Ekim'e kadar orta saha bölgesine takviye isteyen 'ın gündemine 'de forma şansı bulamayan geldi. Geçen sezon 'ya kiralanan 26 yaşındaki Fransız orta saha için sarıkırmızılıların kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Fildişi Sahilli asıllı futbolcunun birçok talibinin olduğu öğrenilirken, Chelsea'nin kulübe gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı. İngiliz kulübünde bu sezon da hiçbir müsabakada forma giyemeyen Tiemoue Bakayoko'ya; , ve da talip oldu. Yıldız futbolcunun durumunun şu ana kadar netleşmemesinin kendisini huzursuz ettiği gelen haberler arasında.

23 MAÇA ÇIKTI 1 GOL, 2 ASİST YAPTI

Transfer döneminde ismi G.Saray'la anılan 20 yaşındaki orta saha Jens Petter Hauge, 5 milyon euro'ya Bodo'dan Milan'a transfer oldu. Milan'ın bu nedenle Bakayoko transferinde fazla ısrarcı olmayacağı düşünülüyor. Yıldız futbolcunun isminin son günlerde Paris Saint- Germain ve ile de anıldığı ifade edildi. Galatasaray'ın Bakayoko'yu ikna etmesi için ödeyeceği para dışında sunacağı planlamanın da önemli olduğu kaydedildi. 1.89 boyundaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Monaco'da 23 maça çıkarken; 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Bakayoko'nun transferi için bonservisi ve kiralama bedeli olarak toplam 56 milyon euro ödendi.

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