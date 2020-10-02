Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son aday Bakayoko!

Ekim'e kadar orta saha bölgesine takviye isteyen Galatasaray'ın gündemine Chelsea'de forma şansı bulamayan Tiemoue Bakayoko geldi. Geçen sezon Monaco'ya kiralanan 26 yaşındaki Fransız orta saha için sarıkırmızılıların kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Fildişi Sahilli asıllı futbolcunun birçok talibinin olduğu öğrenilirken, Chelsea'nin kulübe gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı. İngiliz kulübünde bu sezon da hiçbir müsabakada forma giyemeyen Tiemoue Bakayoko'ya; Crystal Palace, Real Betis ve Milan da talip oldu. Yıldız futbolcunun transfer durumunun şu ana kadar netleşmemesinin kendisini huzursuz ettiği gelen haberler arasında.

23 MAÇA ÇIKTI 1 GOL, 2 ASİST YAPTI

Transfer döneminde ismi G.Saray'la anılan 20 yaşındaki orta saha Jens Petter Hauge, 5 milyon euro'ya Bodo'dan Milan'a transfer oldu. Milan'ın bu nedenle Bakayoko transferinde fazla ısrarcı olmayacağı düşünülüyor. Yıldız futbolcunun isminin son günlerde Paris Saint- Germain ve Napoli ile de anıldığı ifade edildi. Galatasaray'ın Bakayoko'yu ikna etmesi için ödeyeceği para dışında sunacağı planlamanın da önemli olduğu kaydedildi. 1.89 boyundaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Monaco'da 23 maça çıkarken; 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Bakayoko'nun transferi için bonservisi ve kiralama bedeli olarak toplam 56 milyon euro ödendi.