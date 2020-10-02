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Babasına nazire yaptı

G.Saray efsanesi Hagi’nin oğlu İanis, babasına nazire yaptı, ilk golün altına asistiyle imza attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:43 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Babasına nazire yaptı

'ın Rangers maçında, 2000'li yıllara uzanan duygusal anlar yaşandı. Cimbom'un efsane futbolcusu 'nin oğlu Ianis Hagi, Rangers formasıyla sarı-kırmızılılara karşı sahaya çıktı. Genç Hagi, sergilediği performansla dikkat çekerken, takımının ilk golünü atan Arfield'ı, adeta babasına nazire yaparcasına klas bir asistle buluşturup golü atmasını sağladı. 21 yaşındaki genç maestro, 78. dakikada oyundan çıkarken yerini Ryan Jack'e bıraktı. Rumen orta saha, yaptığı asistin dışında savunmaya verdiği destek, takımını hızlı hücuma çıkarken attığı isabetli paslarla da dikkat çekti.

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