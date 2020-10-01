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'ın eski gözdesi 'da oynamak istediğini açıkladı

Bir dönem 'ın listesine giren Cezayirli futbolcu , verdiği röportajda kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Belaili, Avrupa'da oynamak istediğini ifade ederken forma giymeyi hedeflediği ligle ilgili de konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:36
Galatasaray'ın eski gözdesi Youcef Belaili Fransa'da oynamak istediğini açıkladı

Bir süre önce adı 'la da anılan ve ekibi 'yle sözleşmesini fesheden , gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından France Football'a konuşan Cezayirli futbolcu, önceliğinin yeniden yüksek seviyeli bir ligde oynamak ve kendisini tekrardan kanıtlamak olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

Çok basitçe, yeniden Avrupa'da oynamak istiyorum. Ligue 1'e dönmeyi isterdim. Kaliteli ve sevdiğim bir lig. Yeteneklerimi göstererek rövanş almayı arzu ediyorum.

'da daha önce Angers'te forma giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu, 2019 yazında Esperance takımından Al Ahli'ye olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, FIFA aracılığı ile feshedilmeden önce 2022'de sona eriyordu.


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