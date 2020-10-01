Galatasaray'ın eski gözdesi Youcef Belaili Fransa'da oynamak istediğini açıkladı

Bir süre önce adı Galatasaray'la da anılan ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yle sözleşmesini fesheden Youcef Belaili, gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından France Football'a konuşan Cezayirli futbolcu, önceliğinin yeniden yüksek seviyeli bir ligde oynamak ve kendisini tekrardan kanıtlamak olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

Çok basitçe, yeniden Avrupa'da oynamak istiyorum. Ligue 1'e dönmeyi isterdim. Kaliteli ve sevdiğim bir lig. Yeteneklerimi göstererek rövanş almayı arzu ediyorum.

Fransa'da daha önce Angers'te forma giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu, 2019 yazında Esperance takımından Al Ahli'ye transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, FIFA aracılığı ile feshedilmeden önce 2022'de sona eriyordu.



