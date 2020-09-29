Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Arjantinli maestro! Fatih Terim o ismi istiyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Arjantinli maestro! Terim o ismi istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in 3. haftasını geride bırakan Galatasaray, orta saha için transfer çalışmalarına devam ediyor. Seri ve Lemina'nın ayrılığıyla oluşan boşluğu Etebo transferi ile bir nebze dolduran sarı kırmızılı takım, kadrosuna bir takviye daha yapmak istiyor. Derbi öncesi orta sahaya takviye beklediğini açıklayan Terim'in istediği ismin Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera olduğu kaydedildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Arjantinli maestro! Fatih Terim o ismi istiyor

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, orta saha için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Terim, derbi öncesi orta sahaya bir takviye beklediğini bir kez daha ifade etti. Tecrübeli hoca, "Seri gibi regista (Geriden oyun kuran oyuncu) profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanırken gözler yönetime çevrildi.

Derbi öncesi orta sahaya takviye beklediğini açıklayan Fatih Terim'in istediği ismin Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera olduğu kaydedildi.

Michael Seri'nin yeniden kiralanması için henüz Fulham'dan izin çıkmadı. Seri'nin henüz kadroya girememesi ise umutları diri tutuyor. Bununla birlikte 'den İrfan Can ve Argentinos Juniors'ta forma giyen Fausto Vera da diğer regista adayları...

Galatasaray, Fausto Vera için devreye girdi! - FCN Blog

BİZE ULAŞIN