Haberler Galatasaray Glasgow Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

- maçı hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? açıkladı!

, Avrupa Ligi Play-off maçında İskoç ekibi ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Hajduk Split'i mağlup ederek Play-Off'a katılmaya hak hakanan sarı kırmızılıların maçı hangi kanalda? Rangers - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı o açıklama ve müjde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 20:54
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

Avrupa Ligi play off turunda temsilcimiz , deplasmanda İskoç ekibi ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı taraftarlar bu zorlu mücadeleyi merakla beklerken, bir diğer soru da maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın şifreli mi? Şifresi mi? Yayınlanacağıydı.

BAKAN KASAPOĞLU MÜJDEYİ VERDİ!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yağtığı twitter paylaşımında Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi ve Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

'nun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2Official'de yayınlanacak.

Başarılar Galatasaray!"

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR
Bakan Kasapoğlu'nun bu açıklamasının ardından Galatasaray Spor Kulübü twiti alıntılatı ve teşekkür etti;

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