Glasgow Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Bakan Kasapoğlu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi play off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı taraftarlar bu zorlu mücadeleyi merakla beklerken, bir diğer soru da maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın şifreli mi? Şifresi mi? Yayınlanacağıydı.

BAKAN KASAPOĞLU MÜJDEYİ VERDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yağtığı twitter paylaşımında Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi ve Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2Official'de yayınlanacak.

Başarılar Galatasaray!"

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR

Bakan Kasapoğlu'nun bu açıklamasının ardından Galatasaray Spor Kulübü twiti alıntılatı ve teşekkür etti;

