Galatasaray'da Arda Turan: Şampiyon oluruz

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, kötü oynadıklarını ancak sezon sonu şampiyon olacaklarını söyledi. Kaptanlığın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Arda, "Fenerbahçe derbisine bir Galatasaray kaptanı olarak çıkmak çok mutluluk verici. Maçtan önce bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin de kötü olduğuna yönelik yorumlar vardı. Biz iyi durumdayız ama Fenerbahçe kötü durumda değil. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.



120 DAKİKA OYNARIM

ARda, "Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık. Fenerbahçe duran toplarla geldi ama sanırım pozisyonları yoktu. Bence derbinin hakkı beraberlikti, herkese kötü bir futbol seyrettirdik, üzgünüm. Bugün kazanamadık ancak Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım çok iyi takım ve şampiyon olabilecek takım. Sosyal medyaya bakarsak 60-70 dakika oynarım ama doğru oynarsam 120 dakika çıkarabilirim. Hocanın direktifleri için oynuyorum" dedi.



9 YIL SONRA DERBİDE

Arda Turan, uzun bir süre sonra derbi heyecanı yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı ise sarı-kırmızılı forma ile en son 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda ter döktü. Kaptanlık bandını koluna takan Arda Turan, dün akşam 3 bin 481 gün sonra Fenerbahçe derbisinde mücadele etti.