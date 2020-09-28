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- derbisi öncesinde tribünde anlamlı pankart! Türk Kızılayı Şehidi ...

Geçtiğimiz günlerde Suiye'nin El-Bab bölgesinde görev yapan Türk Kızılay'ına ait araca düzenlenen saldırıda şehit düşen , Galatasay - derbisi öncesi tribünde açılan pankartla anıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:09
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde anlamlı pankart! Türk Kızılayı Şehidi Mehmet Arif Kıdıman...

'nin El-Bab bölgesinde Kızılay Sevgi Mağazası'nda ki görevine giden Düzceli 'ın içinde olduğu araca saldırı düzenlenmiş ve Kıdıman olay yerinde şehit olmuştu.

Düzenlenen törenle Düzce'de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman'ın yanına defin edilen Mehmet Arif Kıdıman, - derbisinde unutulmadı.

Derbi öncesinde Galatasaray yönetimi tarafından Galatasaray tribünlerine Mehmet Arif Kıdıman'ın fotoğrafının yer aldığı pankart asılarak "Tribünde 1 eksik, cennette bir fazlayız. Türk Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman" anıldı.

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