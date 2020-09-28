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Az daha hükmen yenilecekti

Sarı-kırmızılı ekip oyuncu değişikliği sırasında büyük bir tehlikeden döndü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Az daha hükmen yenilecekti
aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında , üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine , 'ın yerine Oghenekaro Etebo, 'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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