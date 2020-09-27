Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tadı tuzu kalmadı! Son 7 maçta...

: - derbisinin tadı tuzu kalmadı! Son 7 maçta...

Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen - derbisi son yıllarda olduğu gibi yine beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette son 7 karşılaşmada yalnızca 1 müsabaka Galatasaray galibiyetiyle tamamlandı. | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:12 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:12
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tadı tuzu kalmadı! Son 7 maçta...

'in 3. haftasında dev derbide ile karşı karşıya geldi. Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanirken, mücadelenin ardından ilginç bir istatistik göze çarptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son mücadelelerde berabere biten maçların sayısı dikkat çekti. İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlanırken, 1 mücadele sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan söz konusu mücadelelerin 7'sinden gol sesi çıkmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 6 gol atarken, Fenerbahçe 4 kez fileleri havalandırdı.

BİZE ULAŞIN