Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tadı tuzu kalmadı! Son 7 maçta...

Süper Lig'in 3. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanirken, mücadelenin ardından ilginç bir istatistik göze çarptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son mücadelelerde berabere biten maçların sayısı dikkat çekti. İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlanırken, 1 mücadele sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlandı.
Öte yandan söz konusu mücadelelerin 7'sinden gol sesi çıkmadı. Bu müsabakalarda Galatasaray 6 gol atarken, Fenerbahçe 4 kez fileleri havalandırdı.