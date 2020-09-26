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Gerrard temkinli

'nde Hajduk'u 2-0 yenerek adını play-off'a yazdıran , Rangers ile eşleşti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:58 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Gerrard temkinli

'nde Hajduk'u 2-0 yenerek adını play-off'a yazdıran , Rangers ile eşleşti. İskoç ekibinin Steven Gerrard, bu turda sarı-kırmızılıları favori gösterdi. Gerrard, "Galatasaray büyük kulüp ve Ibrox'a kesin favori olarak geliyorlar. Gerçekten zor bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

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