Gerrard temkinli

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk'u 2-0 yenerek adını play-off'a yazdıran Galatasaray, Rangers ile eşleşti. İskoç ekibinin Teknik Direktörü Steven Gerrard, bu turda sarı-kırmızılıları favori gösterdi. Gerrard, "Galatasaray büyük kulüp ve Ibrox'a kesin favori olarak geliyorlar. Gerçekten zor bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.