Haberler Galatasaray Galatasaray derbiye hazır! Antrenmanda Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak sürprizi

derbiye hazır! Antrenmanda ve sürprizi

, 'in 3. haftasında Stadyumu'nda oynayacağı derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı başkan ve 2’nci başkan da izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 20:53
Galatasaray derbiye hazır! Antrenmanda Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak sürprizi

'nde yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kulübü Başkanı ve 2'nci başkan da antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takip etti ve teknik direktör Fatih Terim ile takıma başarı dileklerinde bulundu.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki karşılaşma için kampa girdi.

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