Galatasaray derbiye hazır! Antrenmanda Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak sürprizi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak da antrenmanı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takip etti ve teknik direktör Fatih Terim ile takıma başarı dileklerinde bulundu.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarınki karşılaşma için kampa girdi.