Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi ve ayrılık sözleri!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tivibuspor'a konuşan Cengiz, derbide hakem faktörünün ön plana çıkmamasını diledi. Cengiz, ayrıca transfer teklifleri aldığı iddia edilen Belhanda ve Marcao'nun geleceğine ilişkin de ilginç sözler sarf etti.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün branşlarda kendine yeten bir mali yapılanma içindeyiz. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında amatör şubelerin kendine yetmesini istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar, biz de buna uymaya çalışıyoruz.

Maçların seyircili oynanmasını istiyoruz, makul seyirci. Süper Kupa'da Bayern Münih - Sevilla maçını gördük, yüzde 30 seyircili oynandı. Türkiye bir futbol dünyası ama 2. olarak basketbol dünyası var.

Türkiye futbolla yatıp kalkan bir ülke. Pandemi süreci insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanlar haftada bir kendi takımıyla sevinmesi ve üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor, yaratılıştan herhalde. Sevinince salı gününe kadar, üzülünce perşembeye kadar sürüyor.

"DÜNYADA İLK 5'E GİREN BİR DERBİ"

Fenerbahçe derbisi çok değerli bir derbi, dünyanın sayılı derbilerinden. Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların çok fazla üzülmemesini dilerim kendi açımızdan ve rakip açısından."

"HAK EDENİN KAZANMASINI DİLERİM"

İnşallah hakem faktörünün, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim ve bu hak edenin de Galatasaray olmasını yürekten dilerim.

Rakibimiz ne kadar güçlü ve düzgünse, biz o kadar güçlü ve düzgünüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur.

BELHANDA VE MARCAO SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP!

Mustafa Cengiz, Belhanda ve Marcao hakkındaki soruya ise, "Her kızın kırk isteyeni olur, bir tanesi alır. Bu bağlamda buralara girmek istemiyorum." yanıtını vererek transfere açık kapı bıraktı.