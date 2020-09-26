Haberler Galatasaray Fatih Terim'den takıma derbi uyarısı!

'den takıma derbi uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü , sezona fırtına gibi giren takımını derbisi için uyardı. Favori gösterilmenin güzel fakat tehlikeli olduğunu aktaran Terim, oyuncularından rehavete kapılmamalarını ve 90 dakika savaşmaları gerektiğini anlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Fatih Terim'den takıma derbi uyarısı!

Galatasaray'da derbi hazırlıkları hemen başladı. Dünkü idmanda Hajduk maçında 90 dakika oynayanlar yenileme, diğerleri taktik çalışma yaptı. Antrenman öncesi , rehavet uyarısında bulundu. İmparator, iyi oynayarak geldiklerini ve herkesin favorisi olmanın güzel fakat tehlikeli bir durum olduğunu söyledi. Önce oyuncularını tebrik eden başarılı hoca, "Formdayız ve bunu sürdürmeliyiz. Camia için önemli bir maç. Rehavete girmeden kazanmalıyız" dediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR KADROSUNA DÖNÜŞ
Fatih Terim'in derbi 11'i de hazır. Zorlu karşılaşmada geçen hafta 'i yıkan kadro sahaya sürülecek. Sadece sakatlığı bulunan Saracchi'nin yerine Linnes'in sol bekte olması bekleniyor. Kalede Fatih, savunmada Omar, Luyindama, Marcao ve Linnes, orta alanda Taylan, ve Emre Kılınç oynayacak. İleri uçta Feghouli, Arda ve Falcao olacak. İmparator, Hajduk maçında çok beğendiği Etebo ile Babel ve Diagne'yi yedekte kullanacak.

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