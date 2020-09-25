Marcao'nun peşini bırakmıyorlar! Onun alternatifi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisinden en az 15-20 milyon Euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı stoperle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi. Başkent ekibi, geride bıraktığımız sezon Manchester United'dan kiraladıkları Chris Smalling'in bonservisini alamaması durumunda Marcao için girişimde bulunacak.

Brezilyalı defans oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında Newcastle United ve Olympique Lyon'un da olduğu ifade ediliyor.

24 yaşındaki Marcao, 2019'un ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda toplamda 64 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 1 asiste imzasını attı. Marcao'nun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.



