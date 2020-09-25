Haberler Galatasaray Marcao'nun peşini bırakmıyorlar! Onun alternatifi...

'nun peşini bırakmıyorlar! Onun alternatifi...

forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu , dev kulüplerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İtalyan basını, Roma'nın 'in bonservisini alamaması durumunda sarı-kırmızılı oyuncuya yöneleceğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 12:18
Marcao'nun peşini bırakmıyorlar! Onun alternatifi...

çalışmalarını sürdüren 'da, Brezilyalı savunma oyuncusu sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisinden en az 15-20 milyon Euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı stoperle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi. Başkent ekibi, geride bıraktığımız sezon 'dan kiraladıkları 'in bonservisini alamaması durumunda Marcao için girişimde bulunacak.

Brezilyalı defans oyuncusuyla ilgilenen takımlar arasında ve 'un da olduğu ifade ediliyor.

24 yaşındaki Marcao, 2019'un ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda toplamda 64 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 1 asiste imzasını attı. Marcao'nun, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.


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