Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek geçen hafta Azerbaycan'da yaptığı gibi Avrupa Ligi ön elemesinde de rotasyona gidecek. Ligde iki haftadır yedek kalan Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne bugün yine ilk 11'de olacaklar. Radamel Falcao dinlendirilecek ve Kolombiyalı golcü derbiye saklanacak. Sakat Marcelo Saracchi yerine sol bekte Martin Linnes görev yapacak.
Hajduk Split’e Diagne Fenerbahçe’ye Falcao
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek geçen hafta Azerbaycan'da yaptığı gibi Avrupa Ligi ön elemesinde de rotasyona gidecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50