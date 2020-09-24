Haberler Galatasaray Hajduk Split’e Diagne Fenerbahçe’ye Falcao

’e Diagne ’ye Falcao

, derbisini düşünerek geçen hafta 'da yaptığı gibi de rotasyona gidecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
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