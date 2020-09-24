Galatasaray - Hajduk Split | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenen müsabaka, tek maçlı eleme sistemine göre oynanıyor. Bu mücadeleyi kazanan taraf, adını play-off turuna yazdıracak. Bir önceki turda Azerbaycan temsilcisi Netfçi Bakü deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, 3. elemeyi de geçerek play-off'a çıkmayı hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Marcelo Saracchi ve uzun bir süredir tedavi gören Fernando Muslera bu maçta forma giyemiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Hajduk Split'i konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı. Zorlu karşılaşma, Smart Spor'dan canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Ömer, Etebo, Taylan, Feghouli, Babel, Diagne.



HAJDUK SPLIT: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi, Caktas, Juric, Jairo, Gyurcso, Diamantakos.

ASLAN 7 DEĞİŞİKLİKLE SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Hajduk Split karşısında 7 değişiklik yaptı. Bu müsabakada sahaya kaptan olarak Ryan Donk çıktı.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Başakşehir maçına göre 11'de değişiklikler yaptı. Yoğun maç temposunu da düşünen Terim, bu müsabakada farklı olarak Linnes, Donk, Emre Taşdemir, Etebo, Ömer, Babel ve Diagne'ye görev vardı.



Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo da ilk kez 11'de yer aldı. Başakşehir mücadelesinde sonradan giren Etebo ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti. Ayrıca bu karşılaşmada sahaya Donk kaptan olarak çıktı.



Sarı-kırmızılılar, Hajduk Split karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Emre Kılınç ve Arda Turan bekledi.