Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Cartagena, Seri, Idrissa Doumbia...

Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki o isimler! Cartagena, Seri, Idrissa Doumbia...

Sezona fırtına gibi giren 'da orta saha arayışları sürüyor. Uzun ve sık maç periyodunda rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın listesinde Fernandinho, Götze, Idrissa Doumbia gibi isimler de yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:04 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:05
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Cartagena, Seri, Idrissa Doumbia...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, , Kerem Aktürkoğlu, ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

FERNANDINHO

İngiliz basınında ile görüştüğü iddia edilen Brezilyalı yıldız Fernandinho, bu sezon 'de kalacağını açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon ülkesi Brezilya'ya dönmek için planları olduğunu da sözlerine ekledi.

KHEDIRA

Galatasaray'ın Juventus'tan aynılma kararı alan 33 yaşındaki Alman yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürülüyor. Khedira'nın İtalyan devinden bonservisini alacağı ve kısa süre içinde serbest kalacağı belirtiliyor.

WILDER CARTAGENA

Orta sahaya takviye yapmak adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme birçok isim geldi. Galatasaray son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu oyuncu Wilder Cartagena'yı gündemine aldı.

IDRISSA DOUMBIA

Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden , "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı.

MARIO GÖTZE

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen 'nin 'e gideceği iddia edilmişti. Ancak Alman ekibinin hocası Peter Bosz, "Şu anda başka pozisyonlara oyuncu bakıyoruz" diyerek bu iddiaları yalanladı. giderse bonservisi elinde olan Götze'nin İstanbul'a gelebileceği belirtiliyor.

JOHANSEN

Galatasaray, Fulham forması giyen Johansen ile ilgileniyor. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki Norveçli'yi bırakacak. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

JEAN MICHAEL SERI

Seri hafta içinde, teknik direktör Scott Parker'la da bir görüşme yapacak. Takımda kalıp gitmesi netleşecek. Ancak Parker'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği, hatta bunu Fulham yönetimi ile de paylaştığı ifade edildi. Bu bilgiyi alan sarı-kırmızılı yönetim, İngilizlerle temas kurma kararı aldı. Galatasaray geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Seri'yi yeniden takıma katmak istiyor.

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