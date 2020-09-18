Haberler Galatasaray Yola devam!

Yola devam!

, Diagne (2) ve Luyindama’nın golleriyle ’yü rahat geçerek taraftarlarını sevindirdi. Cimbom’un yeni rakibi .

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:44 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Yola devam!

Süper Lig'e galibiyetiyle başlayan , Avrupa'da da hız kesmedi. ekibi 'ye konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Bakü'de oynanan karşılaşmaya damga vurdu. 13. dakikada kafa vuruşu direkten dönen Senegalli futbolcu, 19. dakikada açılışı yapan isim oldu. Galatasaray ikinci yarıya şok bir golle başladı.

MAÇ İSTANBUL'DA
Mbodj 46. dakikada attığı golle bir anda skora denge getirdi. Buna karşılık iki dakika sonra Luyindama ile yanıt veren Cimbom, Diagne ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bir üst tura yükselen sarı- kırmızılı temsilcimizin yeni rakibi, oldu. Galatasaray, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü 'da konuk edecek. 'daki karşılaşma yine tek maç üzerinden oynanacak.

ZİNCİRİ KIRDI
Galatasaray, deplasmanda oynadığı 20 Avrupa maçında gol atamazken sessizliği 4 yıl sonra Mbaye Diagne bozdu. Son golü 25 Şubat 2016'da (Lazio) atmıştı. Diagne ayrıca, 'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

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