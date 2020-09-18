Yola devam!

Süper Lig'e Gaziantep galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Avrupa'da da hız kesmedi. Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Bakü'de oynanan karşılaşmaya Mbaye Diagne damga vurdu. 13. dakikada kafa vuruşu direkten dönen Senegalli futbolcu, 19. dakikada açılışı yapan isim oldu. Galatasaray ikinci yarıya şok bir golle başladı.

MAÇ İSTANBUL'DA

Mbodj 46. dakikada attığı golle bir anda skora denge getirdi. Buna karşılık iki dakika sonra Luyindama ile yanıt veren Cimbom, Diagne ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bir üst tura yükselen sarı- kırmızılı temsilcimizin yeni rakibi, Hajduk Split oldu. Galatasaray, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom'da konuk edecek. İstanbul'daki karşılaşma yine tek maç üzerinden oynanacak.

ZİNCİRİ KIRDI

Galatasaray, deplasmanda oynadığı 20 Avrupa maçında gol atamazken sessizliği 4 yıl sonra Mbaye Diagne bozdu. Son golü 25 Şubat 2016'da Yasin Öztekin (Lazio) atmıştı. Diagne ayrıca, Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.