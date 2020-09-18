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'ın 100'ü güldü

Sarı-kırmızılılar, Bakü’de Avrupa Kupaları’ndaki 100. galibiyetini aldı. Avrupa’da son 20 deplasman maçını kazanamayan , bu şanssızlığına son verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Aslan'ın 100'ü güldü

G.Saray deplasmanında aldığı galibiyetle birçok alandaki şanssızlığına son vermiş oldu. Avrupa kupalarında çıktığı 285 müsabakanın 99'unda sahadan üstün ayrılan G.Saray, dün akşam bu kulvarda 100. galibiyetini elde etti. Avrupa'da rakip fileleri 380 kez havalandıran sarıkırmızılar, kalesinde 429 gole engel olamadı. Avrupa'daki son 20 deplasman maçını kazanamayan (16 yenilgi, 4 beraberlik) sarı-kırmızılılar, Bakü'de aldığı galibiyetle bu sıkıntısına da son vermiş oldu.

8 MAÇ SONRA GOL ATTILAR

Cimbom, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada gol atamamıştı. Son deplasman golünü 2015-16'da Lazio takımı ile Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. dün Neftçi filelerini 3 kez havalandırmayı başardı. 'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan , bu kulvarda çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi görürken; bu şanssızlığını da sonlandırdı.

ARDA TURAN SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Gelmeden önce futboldan uzun bir süre uzak kalan , maçından sonra dünkü karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Tecrübeli futbolcu 67. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu. Arda'nın arka arkaya yapılacak ve maçları düşünülerek kulübede tutulduğu öğrenildi.

TABELAYI KALDIRDI

Neftçi-G.Saray maçında sahalara ender görülen bir pozisyon yaşandı. Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, maçın 67. dakikasında Arda-Emre Kılınç değişikliğinde tabelayı tuttu. O pozisyonda dördüncü hakem saha kenarında bulunuyordu.

BABEL İLK KEZ 11'DE

G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Babel, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. G.Antep maçında ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli oyuncu, Bakü'de 84 dakika sahada kaldı. Babel, özellikle gol yollarında rakip savunmayı sık sık zor durumda bıraktı.

MEMMEDOV: BU SONUÇ NORMAL

Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Memmedov, "Güçlü bir rakiple oynadık. Bu sonuç normal. Mücadele ettik ama bu galibiyet ve tur için yeterli olmadı" dedi.

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