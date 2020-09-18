Aslan'ın 100'ü güldü

G.Saray Azerbaycan deplasmanında aldığı galibiyetle birçok alandaki şanssızlığına son vermiş oldu. Avrupa kupalarında çıktığı 285 müsabakanın 99'unda sahadan üstün ayrılan G.Saray, dün akşam bu kulvarda 100. galibiyetini elde etti. Avrupa'da rakip fileleri 380 kez havalandıran sarıkırmızılar, kalesinde 429 gole engel olamadı. Avrupa'daki son 20 deplasman maçını kazanamayan (16 yenilgi, 4 beraberlik) sarı-kırmızılılar, Bakü'de aldığı galibiyetle bu sıkıntısına da son vermiş oldu.

8 MAÇ SONRA GOL ATTILAR

Cimbom, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada gol atamamıştı. Son deplasman golünü 2015-16'da Lazio takımı ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. Aslan dün Neftçi filelerini 3 kez havalandırmayı başardı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, bu kulvarda çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi görürken; bu şanssızlığını da sonlandırdı.

ARDA TURAN SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Gelmeden önce futboldan uzun bir süre uzak kalan Arda Turan, Gaziantepspor maçından sonra dünkü karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Tecrübeli futbolcu 67. dakikada Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu. Arda'nın arka arkaya yapılacak Başakşehir ve Fenerbahçe maçları düşünülerek kulübede tutulduğu öğrenildi.

TABELAYI KALDIRDI

Neftçi-G.Saray maçında sahalara ender görülen bir pozisyon yaşandı. Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar, maçın 67. dakikasında Arda-Emre Kılınç değişikliğinde tabelayı tuttu. O pozisyonda dördüncü hakem saha kenarında bulunuyordu.

BABEL İLK KEZ 11'DE

G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Babel, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. G.Antep maçında ikinci yarıda oyuna giren tecrübeli oyuncu, Bakü'de 84 dakika sahada kaldı. Babel, özellikle gol yollarında rakip savunmayı sık sık zor durumda bıraktı.

MEMMEDOV: BU SONUÇ NORMAL

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Memmedov, "Güçlü bir rakiple oynadık. Bu sonuç normal. Mücadele ettik ama bu galibiyet ve tur için yeterli olmadı" dedi.