Neftçi Bakü Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Galatasaray karşısında çocukça hatalar yaptık

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Neftçi Bakü'de teknik direktör Füzuli Memmedov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Memmedov maça kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını söyledi.

"BÖYLE HATALAR YAPMAMALIYDIK"

Beraberlik golünün hemen ardından yedikleri golün morallerini çok bozduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantre olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık" diye konuştu.