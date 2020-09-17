Haberler Galatasaray Neftçi Bakü Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Galatasaray karşısında çocukça hatalar yaptık

Teknik Direktörü : karşısında çocukça hatalar yaptık

Neftçi Teknik Direktörü , maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımının maçta çocukça hatalar yaptığını ve bu nedenle kaybettiklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:30
Neftçi Bakü Teknik Direktörü Füzuli Memmedov: Galatasaray karşısında çocukça hatalar yaptık

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden 'de , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Memmedov maça kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını söyledi.

"BÖYLE HATALAR YAPMAMALIYDIK"
Beraberlik golünün hemen ardından yedikleri golün morallerini çok bozduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantre olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN