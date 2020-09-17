Haberler Galatasaray Neftçi Bakü Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'ın Avrupa macerası 'da başlıyor... 'de ilk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turunda ile karşı karşıya geliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak müsabakada kazanan taraf tur atlayacak ve 3. eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu karşılaşma için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Galatasaray'da, yeni transferlerden Etebo, , ve Emre Akbaba gibi isimler kadroda yer almıyor. Futbolseverler, Galatasaray'ın bu kritik maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Neftçi Bakü-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 07:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 08:08
Neftçi Bakü Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan , 2. eleme turunda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart olacak.

Bu turu geçen taraf, 3. eleme turunda Makedonya'nın Renova takımı ile Hırvatistan'ın ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Neftçi Bakü-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

ETEBO'SUZ GİTTİ

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan , , Emre Akbaba, , Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , , Younes Belhanda, Martin Linnes, , , Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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