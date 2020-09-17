Neftçi Bakü Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'ler...

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart olacak.

Bu turu geçen taraf, 3. eleme turunda Makedonya'nın Renova takımı ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

NEFTÇİ BAKÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

ETEBO'SUZ GİTTİ

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.