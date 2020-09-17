Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte Fatih Terim'in muhtemel 11'i

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

MUHTEMEL 11'LER



NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov Emirli Mbodj Krivotsyuk Thallyson Alasgarov Makhmudov Bougrine Kane Abbasov Lawal



GALATASARAY: Fatih Omar Luyindama Marcao Saracchi Taylan Arda Belhanda Emre Feghouli Falcao



TEK MAÇ ÜZERİNDEN

UEFA'NIN aldığı karar gereği eleme turları tek maç üzerinden, seyircisiz oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara (Karpaty, Ostersunds) elenerek gruplara kalamadı.



RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN

Fatih Terim bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.





8 MAÇTIR GOLÜ YOK

Elde ettiği başarılarla 'Avrupa fatihi' unvanını alan Galatasaray, son dönemde kendisine yakışmayacak sonuçlara imza attı. İşte bugün Neftçi karşısında son vermesi beklenilen o kötü istatistikler:

AVRUPA kupalarında;

* Son 20 deplasman maçını kazanamadı.

* Dış sahadaki son 20 karşılaşmada 16 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

* Deplasmandaki son 8 maçta gol atamazken, kalesinde 16 gol gördü

* Çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi gördü ve 100. galibiyetine bir türlü ulaşamadı.



İLK KEZ

Bugünkü müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.



SHKUPI'Yİ ELEDİ

Avrupa macerasına Avrupa Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı. Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan müsabakayı 2-1 kazandı ve tur atladı.



ETEBO VE YUNUS YOK

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Ayrıca UEFA'ya bildirilen listede yer alan yeni transfer Etebo ile Yunus Akgün de bugün forma giymeyecek.



REKABET ŞART

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını da belirten Terim, "Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" dedi.



İKİ ÜLKE TEK VATAN

Bakü Olimpiyat Stadı, karşılaşma öncesi dev Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslendi. Ayrıca Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kaderi bizim kaderimizdir" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bütün imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" sözlerinin yer aldığı yazılı pankartlar asıldı.