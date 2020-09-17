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'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte 'in muhtemel 11'i

EFA 2. ön eleme turunda , Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da mazisini arayan sarı kırmızılılar için maç birçok açıdan büyük önem taşıyor. İki sezondur eleme turu geçemeyen Cimbom kazanırsa 100. galibiyetine imza atacak, deplasmandaki 20 maçlık hasreti de son bulacak. İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor! İşte Fatih Terim'in muhtemel 11'i

'e iyi bir giriş yapan şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda 'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

MUHTEMEL 11'LER

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov Emirli Mbodj Krivotsyuk Thallyson Alasgarov Makhmudov Bougrine Kane Abbasov Lawal

GALATASARAY: Fatih Omar Luyindama Marcao Saracchi Taylan Arda Belhanda Emre Feghouli Falcao

TEK MAÇ ÜZERİNDEN
UEFA'NIN aldığı karar gereği eleme turları tek maç üzerinden, seyircisiz oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara (Karpaty, Ostersunds) elenerek gruplara kalamadı.

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN
bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.


8 MAÇTIR GOLÜ YOK
Elde ettiği başarılarla 'Avrupa fatihi' unvanını alan Galatasaray, son dönemde kendisine yakışmayacak sonuçlara imza attı. İşte bugün Neftçi karşısında son vermesi beklenilen o kötü istatistikler:

AVRUPA kupalarında;
* Son 20 deplasman maçını kazanamadı.
* Dış sahadaki son 20 karşılaşmada 16 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.
* Deplasmandaki son 8 maçta gol atamazken, kalesinde 16 gol gördü
* Çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi gördü ve 100. galibiyetine bir türlü ulaşamadı.

İLK KEZ
Bugünkü müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

SHKUPI'Yİ ELEDİ
Avrupa macerasına Avrupa Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı. Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan müsabakayı 2-1 kazandı ve tur atladı.

ETEBO VE YUNUS YOK
Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, , Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Ayrıca UEFA'ya bildirilen listede yer alan yeni Etebo ile Yunus Akgün de bugün forma giymeyecek.

REKABET ŞART
Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını da belirten Terim, "Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" dedi.

İKİ ÜLKE TEK VATAN
Bakü Olimpiyat Stadı, karşılaşma öncesi dev Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile süslendi. Ayrıca Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kaderi bizim kaderimizdir" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bütün imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" sözlerinin yer aldığı yazılı pankartlar asıldı.

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