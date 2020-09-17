Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Transfer...

müjdeyi verdi! ...

Son dakika haberleri... Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaşacak Galatasaray, karşılaşma öncesi Azerbaycan'a gitti. Bu yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı taraftara transfer müjdesi verdi. Albayrak açıklamasında "Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:40
Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Transfer...

Kulübü İkinci Başkanı , sarı-kırmızılı takımın Bakü yolculuğu öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin konuşan Albayrak, "Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İNSANLAR TRANSFER YAPMADIĞIMIZI SÖYLÜYOR AMA..."
"İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun."

"GELENLER DE GİDENLER DE OLACAK"
Abdurrahim Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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