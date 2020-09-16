Genoa’nın yoluna taş koydu

Sky Sports, Genoa'nın Hırvat kanat oyuncusu Marko Pjaca ile anlaşma aşamasına geldiği ortamda Galatasaray'dan gelen teklifin tüm planları bozduğunu iddia etti. Hırvat kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek için birkaç gün izin istemesinin Genoa'yı rahatsız ettiği belirtildi. Juventus'un kararı sezonu Anderlecht'te tamamlayan Pjaca'ya bıraktığı, başarılı oyuncunun zaten kadroda düşünülmediği için bir an önce operasyonun bitmesini beklediği belirtildi.