Füzuli Memmedov: Galatasaray karşısında elimizden geleni yapacağız

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yapacakları maç öncesinde Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında konuştu.

Sarı-kırmızılılar çok iyi analiz ettiklerini ve hazır olduklarını belirten Memmedov, Neftçi'nin kötü durumda olmadığını, oyuncuların psikolojik durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

"YÜZDE BİR ŞANSIMIZI BİLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Galatasaray karşısında iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini ifade eden Memmedov, "Kime karşı oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yüzde bir şansımızı bile değerlendirerek bundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacağız. Galatasaray'ı mağlup ederek, zaferimizi kulüp tarihine yazmak istiyoruz." diye konuştu.