Younes Belhanda'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Aramız çok iyi"

Galatasaray'da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Faslı yıldız Younes Belhanda, BeIN Sports Fransa'ya konuştu.

Takımın geçtiğimiz sezonki performansı ve pandemi sonrası futbolu değerlendiren Belhanda, "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık. Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" dedi.

FALCAO İTİRAFI!

Gaziantep karşılaşmasında 2 gol 1 asistle yıldızlaşan takım arkadaşı Radamel Falcao ile ilgili ise Faslı yıldız, "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren ve teknik direktör Fatih Terim konusuna da değinen 30 yaşındaki futbolcu, "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık. Fatih Terim ile her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Son olarak kendini hazır ve çok iyi hissettiğini ifade eden Younes Belhanda, "Haftasonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim" yorumunda bulundu.