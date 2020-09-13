Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı! 6 isim yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Çalık bildirilen listede yer almadı.
İŞTE OYUNCU LİSTESİ
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.