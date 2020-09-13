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Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı! 6 isim yok - Son dakika Galatasaray haberleri ...
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı! 6 isim yok

'ın maçı kadrosu açıklandı! 6 isim yok

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsilcisi ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu resmen açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 16:53 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 16:56
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kadrosu açıklandı! 6 isim yok

, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ahmet Çalık bildirilen listede yer almadı.

İŞTE OYUNCU LİSTESİ

Okan Kocuk, , Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Donk, , Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes , Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, , , Yunus Akgün, , Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.