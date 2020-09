Fatih Terim transfer hakkında konuştu: Merak etmeyin

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası oyundan ve skordan memnun olduklarını söyledi. Usta hoca "Bir maçta kazanabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik. Özellikle ilk yarıda çabuk hücum yaptık. Hiçbir zaman oyun aleyhimize dönmedi. Hep üstün oynadık. Çok pozisyon ürettik, bu pozisyonların gol olması lazım" dedi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, Okay Yokuşlu ile ilgilendiklerini bizzat açıklayıp "Okay Yokuşlu'yu istedik, o da çok niyetliydi ama maalesef olmadı. Yoksa istedik" ifadesini kullandı.



BİZ GALATASARAY'IZ...

"Biz oyuncuları gelirken karşılamıyoruz ama giderken güzel ayrılıyoruz. Maddi olanakların bu kadar zorlandığı ortamda, kulüpler kendi tasarrufunu kullanabilir" diyen Terim, şöyle devam etti: Biz bir şey yaptığımız zaman muhakkak bir sebebi vardır. Olmadıysa bizim hayrımıza değildir. Kulübümüzün bu durumunda her şey kolay değil ama fedakarlık yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Galatasaray'ız, hiçbir şey olmasa da biz herkes kadar iddialı oluruz. Yeni bir takım için, alacağımız oyuncuların bize para kazandırmasını, son takımının biz olmamasını istiyoruz.

GERÇEKLER VE İSTEKLER

Terim maç öncesi yaptığı açıklamada ise taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli çalıştırıcı "Galatasaraylılardan ricam, tüm taraftarımız, takımımız ve yönetim kurulumuzla tam konsantre olup, tek ses olup Mayıslara hep beraber koşmamızdır. Böyle olursa hep beraber Mayıslara koşarız. O yüzden bazen dediğim gibi isteklerle, gerçekler yan yana gelmeyebilir" ifadelerini kullandı.



KARALAR BAĞLAYAMAM

Terim: Mevcut oyuncularımız da kadromuz da iyidir. 5 Ekim'e kadar zamanımız var. Kovalayacağız. Söylenecek halim yok, karalar bağlayacak halim de yok.

G.SARAY SEÇENEK OLMAZ

F.Bahçe ile yaşanan Mert Hakan Yandaş krizine de üstü kapalı göndermede bulunan Terim, "Bir oyuncuyu gelmesi adına fazla takım talipse, Galatasaray seçenek olamaz. Eğer Galatasaray tek seçenek değilse, oyuncuya da ısrarımız olmaz" şeklinde konuştu.

G.SARAY ZAFERİ HAK ETTİ

G.Antep FK'nın hocası Marius Sumudica, Galatasaray'ın mücadelesiyle galibiyeti hak ettiğini söyledi. Rumen çalıştırıcı, "Oyuncularımız elinden geleni yaptı ancak kalite farkı ortaya çıkınca iş değişiyor. Galatasaray'ı kutluyorum" şeklinde konuştu.