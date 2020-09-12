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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Etebo sıkıntısı! 2 maçı kaçıracak

'da Etebo sıkıntısı! 2 maçı kaçıracak

'ın 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun fizik olarak hiç hazır olmadığı ortaya çıktı. Uzun süre antrenman yapmayan Nijeryalı oyuncunun en az 10 güne ihtiyacı olduğu ve FK maçının yanı sıra 'ndeki Neftçi karşılaşmasında da forma giyemeyeceği belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:09
Galatasaray'da Etebo sıkıntısı! 2 maçı kaçıracak

Yeni sezonun ilk maçında FK ile karşılaşacak 'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, sadece orta alanda kimi oynatacağı konusunda sıkıntı yaşıyor.

Orta alandaki boşluğu gidermek için 'den kiralanan 'nun fizik ve mental açıdan henüz hazır olmaması Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

10 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAM
Hürriyet'in haberine göre Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran'dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ABD'li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, Gaziantep FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü takımıyla oynanacak eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA
Nijeryalı futbolcunun en erken 20 Eylül'deki karşılaşmasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.