Galatasaray'da Etebo sıkıntısı! 2 maçı kaçıracak

Yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, sadece orta alanda kimi oynatacağı konusunda sıkıntı yaşıyor.

Orta alandaki boşluğu gidermek için Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun fizik ve mental açıdan henüz hazır olmaması Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

10 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAM

Hürriyet'in haberine göre Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran'dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ABD'li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, Gaziantep FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü Neftçi Bakü takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Nijeryalı futbolcunun en erken 20 Eylül'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayabilecek duruma gelmesi planlanıyor.