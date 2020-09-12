Geçtiğimiz sezon beklenen performansın altında kalan ve sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray ile Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Etebo gibi isimleri kadrosuna kattı. Maç öncesi birçok detay merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 12 Eylül saat 20:00'da beIn SPORTS HD 1'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao



Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer

SAHASINDAKİ SON 10 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0'LIK SONUÇLARLA

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.