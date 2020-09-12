Acar geliyor

Galatasaray'da orta sahaya yeni bir takviye yapılıyor. Cimbom, geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine toplayan Hasan Hüseyin Acar için transfer teklifinde bulundu. Sol bek bölgesinde Saracchi'nin yedeği olarak Linnes'in düşünülmesi üzerine şans bulması zor olan Emre Taşdemir tapusuyla Kayserispor'a önerildi. Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık geçiren Emre'nin gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin Emre'nin yanında ismi henüz netleştirilmeyen genç oyuncularından birini de kiralık olarak teklif ettiği belirtildi.



İKİ KULÜP ANLAŞMAYA YAKIN

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok arzuladığı ve Başkan Berna Gözbaşı'dan izin istediği kaydedildi. İki kulübün kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Merkez orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in Kayserispor'la 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Kadroda Taylan Antalyalı gibi alternatif olarak düşünülen Hasan Hüseyin, geçen sezon 24 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Eskişehirspor altyapısında yetişen 1.83'lük futbolcu, Göztepe ve Tokatspor formaları da giymişti.

Savaş ÇORLU