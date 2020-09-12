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Haberler Galatasaray Acar geliyor

Acar geliyor

Acar’ı isteyen , ’i tapusuyla, genç bir ismi kiralık önerdi. 25’lik futbolcunun da çok arzuladığı an meselesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:49 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Acar geliyor

'da orta sahaya yeni bir takviye yapılıyor. Cimbom, geçen sezon attığı kritik gollerle dikkatleri üzerine toplayan Acar için teklifinde bulundu. Sol bek bölgesinde Saracchi'nin yedeği olarak Linnes'in düşünülmesi üzerine şans bulması zor olan tapusuyla 'a önerildi. Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık geçiren Emre'nin gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin Emre'nin yanında ismi henüz netleştirilmeyen genç oyuncularından birini de kiralık olarak teklif ettiği belirtildi.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA YAKIN
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeyi çok arzuladığı ve Başkan Berna Gözbaşı'dan izin istediği kaydedildi. İki kulübün kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Merkez orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in Kayserispor'la 1 yıl sözleşmesi bulunuyor. Kadroda Taylan Antalyalı gibi alternatif olarak düşünülen Hasan Hüseyin, geçen sezon 24 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı. altyapısında yetişen 1.83'lük futbolcu, ve Tokatspor formaları da giymişti.
Savaş ÇORLU