Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu...
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Etebo gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu gibi futbolcularla da ilgileniyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki yıldızlar hakkında detaylar...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
RADJA NAINGGOLAN
32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi. Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Öte yandan Conte'nin yıldız futbolcuyu takımda görmek istemesi transferi zora soktu.
CLEMENT GRENIER
Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lunjon, Galatasaray'ın Clement Grenier ile ilgilendiğini yazdı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.
NAKAMBA
Teknik direktör Fatih Terim'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı. Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba'yı 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.
OKAY YOKUŞLU
Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Galatasaraylı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.
JEFFERSON LERMA
Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gündemine almıştı. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Lerma yaptığı açıklamada, "Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var ve çalışmaya devam ediyorum. Yeni sezona şu anki kulübümde başlayacağım gibi gözüküyor" dedi.
FRED
Galatasaray'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:
Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.
KONDOGBIA
Orta saha için girişimlerini sürdüren G.Saray'ın yeni hedefinde Valencia'dan Geoffrey Kondogbia var. İspanyol basınının haberine göre sarı-kırmızılı takım Fransız oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı. Cimbom'un, 27 yaşındaki önlibero için Valencia'ya kiralama teklifi götürdüğü bildirildi. Kondogbia'nın da Aslan'a sıcak baktığı ifade edildi.
- 11.09.2020
- Güncelleme: 11.09.2020 11:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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