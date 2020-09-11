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11 Eylül 2020, Cuma
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İmparator damgası

İmparator damgası

 Terim, tarihinde en çok şampiyon olan konumunda.

Terim, tarihinde en çok şampiyon olan konumunda. İmparator, hepsi 'da olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Terim, sarı- kırmızılılar ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999- 2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında ipi göğüsledi. Terim'e en yakın isim 'u 4 kez şampiyon yapan .
  1. 11.9.2020
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