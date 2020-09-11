Bonservise 650 bin euro!

Aslan, transfer ettiği 7 futbolcudan sadece Oghenekaro Etebo için 650 bin euro kiralama bedeli ödedi. Diğer 6 isim bonservissiz geldi. Arda ve Fatih'e yıllık 4'er, Oğulcan'a 3.75, Emre Kılınç'a imza parasıyla 11.35 milyon TL ödenecek. Kerem Aktürkoğlu'na 850 bin TL verecek Aslan; Etebo'ya 1.2 milyon euro, Omar'a ise 1.4 milyon euro aktaracak.