Bonservise 650 bin euro! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Bonservise 650 bin euro!

Bonservise 650 bin euro!

Bonservise 650 bin euro!

, ettiği 7 futbolcudan sadece için 650 bin euro kiralama bedeli ödedi.

, ettiği 7 futbolcudan sadece için 650 bin euro kiralama bedeli ödedi. Diğer 6 isim bonservissiz geldi. Arda ve Fatih'e yıllık 4'er, Oğulcan'a 3.75, Emre Kılınç'a imza parasıyla 11.35 milyon TL ödenecek. Kerem Aktürkoğlu'na 850 bin TL verecek Aslan; Etebo'ya 1.2 milyon euro, Omar'a ise 1.4 milyon euro aktaracak.

  1. 11.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bonservise 650 bin euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA