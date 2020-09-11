A.Gücü’nü çok seviyor

Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok Ankaragücü'nü yenen (61) Cimbom, en çok golü de (204) bu kulübe attı.

Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok Ankaragücü'nü yenen (61) Cimbom, en çok golü de (204) bu kulübe attı. Galatasaray, ligde 48 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.