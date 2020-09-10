Ozan, Lazio yolunda

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen Lazio, Schalke'de forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak için temaslara başladı. Stuttgart'a satışından 11 milyon euro kazandıran başarılı futbolcu, eğer Lazio'ya transfer olursa, Galatasaray bonservisin yüzde 5'i oranında yetiştirme payı alacak.