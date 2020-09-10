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10 Eylül 2020, Perşembe
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Ozan, yolunda

Ozan, Lazio yolunda

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen , 'de forma giyen milli yıldızımız için temaslara başladı.

Stoper rotasyonunu geliştirmek ve gençleştirmek isteyen , 'de forma giyen milli yıldızımız için temaslara başladı. Stuttgart'a satışından 11 milyon euro kazandıran başarılı futbolcu, eğer Lazio'ya transfer olursa, bonservisin yüzde 5'i oranında yetiştirme payı alacak.

  1. 10.9.2020
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