Galatasaray transfer temaslarına başladı! Wilder Cartagena...

Transferde bir çok isimle temas halinde olan Galatasaray için Arjantin'den iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Godoy Cruz formasını giyen Wilder Cartagena için kulübüyle temasa geçti.

2.5 MİLYON EURO

Godoy Cruz ile aralık ayına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Perulu yıldızın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Ocak ayında Alianza Lima'dan Godoy Cruz'a transfer olan Cartagena'nın piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

5 KEZ MİLLİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu transferinden sonuç alamaması halinde Perulu yıldızla ilgili resmi temaslara başlayacak. Cartagena Peru Milli Takımı'nın formasını 5 kez giyerken gol atamadı.



25 yaşındaki Wilder Cartagena sert ve agresif futbol yapısı ile ön plana çıkıyor.