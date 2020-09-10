Galatasaray transfer temaslarına başladı! Wilder Cartagena...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Arjantin basını, sarı kırmızılıların, Godoy Cruz’ın ön liberosu için temaslara başladığını öne sürdü...
Transferde bir çok isimle temas halinde olan Galatasaray için Arjantin'den iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Godoy Cruz formasını giyen Wilder Cartagena için kulübüyle temasa geçti.
2.5 MİLYON EURO
Godoy Cruz ile aralık ayına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Perulu yıldızın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
Ocak ayında Alianza Lima'dan Godoy Cruz'a transfer olan Cartagena'nın piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
5 KEZ MİLLİ
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu transferinden sonuç alamaması halinde Perulu yıldızla ilgili resmi temaslara başlayacak. Cartagena Peru Milli Takımı'nın formasını 5 kez giyerken gol atamadı.
25 yaşındaki Wilder Cartagena sert ve agresif futbol yapısı ile ön plana çıkıyor.
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transfer temaslarına başladı! Wilder Cartagena... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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