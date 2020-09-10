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10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Galatasaray transfer için temaslara başladı! Arjantin'den...

temaslarına başladı! ...

Galatasaray transfer temaslarına başladı! Wilder Cartagena...

'da son dakika haberi... Arjantin basını, sarı kırmızılıların, Godoy Cruz’ın ön liberosu için temaslara başladığını öne sürdü...

Transferde bir çok isimle temas halinde olan için Arjantin'den iddia geldi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Godoy Cruz formasını giyen için kulübüyle temasa geçti.

2.5 MİLYON EURO
Godoy Cruz ile aralık ayına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Perulu yıldızın 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Ocak ayında Alianza Lima'dan Godoy Cruz'a olan Cartagena'nın piyasa değerinin 2.5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

5 KEZ MİLLİ
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Okay Yokuşlu transferinden sonuç alamaması halinde Perulu yıldızla ilgili resmi temaslara başlayacak. Cartagena Peru Milli Takımı'nın formasını 5 kez giyerken gol atamadı.

25 yaşındaki Wilder Cartagena sert ve agresif futbol yapısı ile ön plana çıkıyor.

  1. 10.09.2020
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