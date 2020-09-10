Fatih Terim'den Tolgay Arslan transferine veto!
Orta sahaya ilk hamlesini Etebo'yu kadrosuna katarak yapan Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan'ı da gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin büyük aşama kaydettiği transferi teknik direktör Fatih Terim'in veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Etebo'yu alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı gündemine almıştı.
Sporx'te yer alan habere göre Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; Fatih Terim devreye girerek transferi veto etti.
Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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