Fatih Terim'den Tolgay Arslan transferine veto! | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yönetim anlaşmıştı... Terim o ismi veto etti!

'den transferine veto!

Fatih Terim'den Tolgay Arslan transferine veto!

Orta sahaya ilk hamlesini Etebo'yu kadrosuna katarak yapan , 'den ayrılan 'ı da gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin büyük aşama kaydettiği transferi teknik direktör 'in veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri

çalışmalarına devam eden , Etebo'yu alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ile yollarını ayıran 'ı gündemine almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; devreye girerek transferi veto etti.

Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.

  1. 10.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den Tolgay Arslan transferine veto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA