Fatih Terim'den Tolgay Arslan transferine veto!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Etebo'yu alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı gündemine almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; Fatih Terim devreye girerek transferi veto etti.

Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.