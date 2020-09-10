Etobo resmen aslan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Etobo resmen aslan

Etobo resmen aslan

’ın yeni transferi , kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cimbom, takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu 'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 24 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak kulübüne 675 bin euro ödeneceği, futbolcuya da yıllık 1.5 milyon euro net ücreti ödeneceği açıklandı. Yapılan anlaşmaya göre 'ın, 7.5 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini satın alma hakkı da bulunuyor. Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Etebo, başkan 'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attıktan sonra müzeyi gezdi ve şampiyonluk kupalarıyla poz verirken, 4 yıldızı simgeleyen işareti yaptı.

'EVİMDE GİBİ HİSSETTİM'

Etebo, imza sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. Nijeryalı orta saha, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

  1. 10.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Etobo resmen aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA