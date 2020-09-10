Etobo resmen aslan

Cimbom, Stoke City takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 24 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak kulübüne 675 bin euro ödeneceği, futbolcuya da yıllık 1.5 milyon euro net transfer ücreti ödeneceği açıklandı. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 7.5 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini satın alma hakkı da bulunuyor. Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Etebo, başkan Mustafa Cengiz'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attıktan sonra müzeyi gezdi ve şampiyonluk kupalarıyla poz verirken, 4 yıldızı simgeleyen işareti yaptı.

'EVİMDE GİBİ HİSSETTİM'

Etebo, imza sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. Nijeryalı orta saha, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.