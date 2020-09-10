Etobo resmen aslan
Galatasaray’ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Cimbom, Stoke City takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 24 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak kulübüne 675 bin euro ödeneceği, futbolcuya da yıllık 1.5 milyon euro net transfer ücreti ödeneceği açıklandı. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ın, 7.5 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini satın alma hakkı da bulunuyor. Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Etebo, başkan Mustafa Cengiz'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attıktan sonra müzeyi gezdi ve şampiyonluk kupalarıyla poz verirken, 4 yıldızı simgeleyen işareti yaptı.
'EVİMDE GİBİ HİSSETTİM'
Etebo, imza sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. Nijeryalı orta saha, "Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile Başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.
- 10.9.2020
- Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Etobo resmen aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.