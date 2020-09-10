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10 Eylül 2020, Perşembe
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Adem'den 2 milyon TL

Adem'den 2 milyon TL

G.Saray, geçtiğimiz yıl takıma katılan 'ün sözleşmesinin anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

G.Saray, geçtiğimiz yıl takıma katılan 'ün sözleşmesinin anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Yeni Malatya ile anlaşan 33 yaşındaki futbolcunun, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak 2 milyon TL ödeyeceği açıklandı. Toplam 34 maçta forması giyen Adem Büyük, 11 gol atıp, 1 de asist yaptı.


Adem, yayınladığı bir mesajla Galatasaray'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Sevginizi kalbimde hep taşıyacağım" ifadesini kullandı.

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  1. 10.9.2020
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