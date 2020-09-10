Adem'den 2 milyon TL

G.Saray, geçtiğimiz yıl takıma katılan Adem Büyük'ün sözleşmesinin anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Yeni Malatya ile anlaşan 33 yaşındaki futbolcunun, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak 2 milyon TL ödeyeceği açıklandı. Toplam 34 maçta Galatasaray forması giyen Adem Büyük, 11 gol atıp, 1 de asist yaptı.



Adem, yayınladığı bir mesajla Galatasaray'da gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Sevginizi kalbimde hep taşıyacağım" ifadesini kullandı.