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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den Etebo transferi yorumu: Savaşçı karakteri var

'den Etebo transferi yorumu: Savaşçı karakteri var

Mustafa Cengiz'den Etebo transferi yorumu: Savaşçı karakteri var

, yeni 'yu resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulübün başkanı , konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var." dedi.

'ın yeni transferi , kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni Başkan , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Etebo'nun savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız.

"SAVAŞÇI BİR KARAKTERİ VAR"

"Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın."

  1. 09.09.2020
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