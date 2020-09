Galatasaray'ın Okay Yokuşlu pazarlığı! Olmazsa B planı hazır

Galatasaray'da ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 8 numara için Karo Etebo'yu bitiren sarı-kırmızılı ekipte ön libero için de hedef Okay Yokuşlu… Geçen sezon Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralayan Galatasaray, Okay için İspanyol ekibine öncelikli olarak 1 milyon euro teklif etti. Ancak Celta, 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk da satın alma bedeli talep etti. Bu rakamları fazla bulan Cimbom, 500 bin Euro zam yaptı ve 1.5 milyon euro'ya çıktı.



TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, yapılacak sözleşmeye de 5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurarak anlaşma zemini arıyor. Şimdi İspanyol kulübünden yanıt bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu ile prensipte anlaştığı ifade ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden kendisini göstermek isteyen başarılı futbolcu, Celta Vigo kabul etmesi halinde yeniden Türkiye'nin yolunu tutacak. Galatasaray'dan bir sezon için 1.5 milyon euro ücret alacak.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon La Liga'da 26 maça çıktı, 2 asistlik performans sergiledi. Şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon euro...



310

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 310 karşılaşmaya çıkarken, 24 gol atmayı başardı, 14 de asist yaptı.



G.SARAY'IN B PLANI ELNENY

Okay Yokuşlu'yu kiralamak isteyen Galatasaray amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak: Mohamed Elneny. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor. Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan Galatasaray'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.





ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI

Orta saha oyuncuları Lyon'dan Houssem Aouar ve Atletico Madrid'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Arsenal, forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. Galatasaray, Celta Vigo'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek