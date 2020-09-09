Galatasaray'ın Okay Yokuşlu pazarlığı! Olmazsa B planı hazır | SON DAKİKA TRANSFER - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ın pazarlığı! Olmazsa B planı hazır

Galatasaray'ın Okay Yokuşlu pazarlığı! Olmazsa B planı hazır

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen , çalışmalarına son sürat devam ediyor... Son olarak Etebo’yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya bir de yerli isim istiyor. Okay üzerinde yoğunlaşılırken ’ya yapılan öneri 1.5 milyon euro’ya çıkarıldı. yöneticilerden yanıt bekleniyor. | Galatasaray transfer haberleri

'da ligin başlamasına kısa bir süre kala için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. 8 numara için Karo Etebo'yu bitiren sarı-kırmızılı ekipte ön libero için de hedef … Geçen sezon 'dan Emre Mor'u kiralayan Galatasaray, Okay için İspanyol ekibine öncelikli olarak 1 milyon euro teklif etti. Ancak Celta, 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro'luk da satın alma bedeli talep etti. Bu rakamları fazla bulan Cimbom, 500 bin Euro zam yaptı ve 1.5 milyon euro'ya çıktı.

TERİM'LE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, yapılacak sözleşmeye de 5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurarak anlaşma zemini arıyor. kulübünden yanıt bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın 'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu ile prensipte anlaştığı ifade ediliyor. Teknik direktör ile yeniden kendisini göstermek isteyen başarılı futbolcu, Celta Vigo kabul etmesi halinde yeniden 'nin yolunu tutacak. Galatasaray'dan bir sezon için 1.5 milyon euro ücret alacak.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 'da 26 maça çıktı, 2 asistlik performans sergiledi. Şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon euro...

310
Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca 310 karşılaşmaya çıkarken, 24 gol atmayı başardı, 14 de asist yaptı.

G.SARAY'IN B PLANI ELNENY
Okay Yokuşlu'yu kiralamak isteyen Galatasaray amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak: Mohamed Elneny. Geçen sezon 'ta forma giyen Elneny, 'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor. Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan Galatasaray'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.

Beşiktaş'a Mohamed Elneny için 'ret'

ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI
Orta saha oyuncuları Lyon'dan Houssem Aouar ve Atletico Madrid'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Arsenal, forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. Galatasaray, Celta Vigo'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek

  1. 9.9.2020
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