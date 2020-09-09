Galatasaray'ın Etebo transferinde sürpriz gelişme! Onyekuru...

Galatasaray'ın sessiz sedasız İstanbul'a getirdiği ve dün corona virüsü testinden geçirdiği Stoke City'li Oghenekaro Etebo transferinin perde arkası belli oldu.

Lemina ve Seri'yi tekrar kiralamayı başaramayan sarı-kırmızılıların imdadına son dönemde en çok iş yaptıkları menajer William D'Avila yetişti ve Stoke City'deki oyuncusu Etebo'nun transferini bedavaya bitirdi. 24 yaşındaki Nijeryalı 8 numara için kiralama ücreti ödemeyecek olan Galatasaray sözleşmeye 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koyacak.



Sabah'ın haberine göre, geçen sezonu İspanya'da geçiren Etebo'yu Getafe tekrar kiralamaya çalıştı. Premier Lig ekibi Burnley de resmi teklif yaptı ancak 1995 doğumlu orta saha oyuncusu "Her maçı kazanmak için sahaya çıkan, şampiyonluk hedefleyen bir takımda oynamak istiyorum. Avrupa kupalarında kendimi gösterme fırsatını kaçıramam'' diyerek Galatasaray'ı seçti.

Transfer sürecinde ayrıca eski dost devreye girdi… Henry Onyekuru, vatandaşı Etebo'ya "Hiç düşünmeden Galatasaray'a gitmelisin" tavsiyesinde bulundu.

Geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve 29 Haziran'dan beri sahaya çıkamayan Nijeryalı oyuncunun transferi, kapsamlı uygulanacak olan sağlık testlerini geçerse resmiyet kazanacak.



ODASINDA KARANTİNADA

Corona virüsü testinden geçen Etebo, otelinde karantina altında. Test sonucunun negatif olması halinde bugün sağlık kontrolünden geçecek ve yarın idmana çıkacak.