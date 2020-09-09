Galatasaray Nainggolan'ı transfer edecek mi? Başkan açıkladı!
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların orta sahayı güçlendirmek adına Radja Nainggolan ile ilgilendiği öne sürülürken, İtalyan basınından konu ile ilgili flaş bir haber yayınlandı. Buna göre Nainggolan'ın eski takımı Cagliari'nin başkanı transfere dair konuşurken, kimsenin yıldız futbolcuyu alamayacağını açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Radja Nainggolan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.
Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.
Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler." dedi.
- 09.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Nainggolan'ı transfer edecek mi? Başkan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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