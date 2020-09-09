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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Nainggolan'ı edecek mi? Başkan açıkladı!

Galatasaray Nainggolan'ı transfer edecek mi? Başkan açıkladı!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların orta sahayı güçlendirmek adına ile ilgilendiği öne sürülürken, İtalyan basınından konu ile ilgili flaş bir haber yayınlandı. Buna göre Nainggolan'ın eski takımı Cagliari'nin başkanı transfere dair konuşurken, kimsenin yıldız futbolcuyu alamayacağını açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gündemini uzun süredir meşgul eden konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre sarı kırmızılılar için Nainggolan transferi kapanmış durumda.

Romano, Nainggolan için Inter yönetim kurulunun Cagliari'ye "Onu takımda tutmak istiyoruz." dediğini aktardı. Öte yandan Galatasaray ile yapılmış resmi görüşmenin olmadığı kaydedildi.

Bununla beraber Cagliari Başkanı Giulini, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Nainggolan? Onu almak imkansız. Inter yönetim kurulu ile bir toplantı yaptım ve Radja'yı takımda tutacaklarını söylediler." dedi.

  1. 09.09.2020
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