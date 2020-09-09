Aslan’da yeniden doğacak

Güney Afrika'da hem kulüp hem de milli takım düzeyinde çalışan teknik direktör Muhsin Ertuğral, "Fiziksel ve mental olarak çok güçlü" diyerek Karo Etebo'nun Galatasaray'da faydalı olacağına inandığını söyledi.



MÜTHİŞ HIZLI VE DİSİPLİNLİ

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ertuğral, "Etebo taktik disipline bağlı bir futbolcu. Bire birde top kapma oranı çok yüksek. Müthiş hızlı" dedi.



ZAYIF YANLARI NELER?

Muhsin Ertuğral, Etebo'nun eksik yanlarını da anlattı. Tecrübeli teknik adam, "Rakip baskı yapıyorsa topu doğru kullanma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu konuda çok belirleyici değil. Kolay top kaybediyor. Ama Türkiye için iyi bir oyuncu" diye konuştu.



Stoke City'den kiralanan ve İstanbul'a gelen Karo Etebo, Galatasaray kariyerine büyük önem veriyor. Zira kendisini herkese bir kez daha göstermek istiyor. Geçen sezonun ilk yarısında, Championship takımı Stoke City'nin 26 maçının 11'inde oynayabildi. Aynı şekilde ikinci yarıda kiralandığı Getafe'nin 18 maçının ancak 8'inde forma giyebildi. Son 8 haftada sadece 21 dakika forma giydi, son 6 maçta sakatlık yüzünden oynamadı.



Sadece sakatlıkları değil Etebo'nun Dünya Kupası'ndan sonra baş aşağı giden bir performansı da var. 2018'de Nijerya için 2.3 şut, 1.7 kilit pas, 5.3 adam geçme, 47 pas ve yüzde 88.7 gibi çok yüksek istatistiklerle oynadı. Bu performansı ile Feirense'den 7.2 milyon euro'ya Stoke City'ye geçti. Ancak işler yolunda gitmedi. 24 yaşındaki futbolcu, şimdi Galatasaray forması ile yeşil sahaları parlak bir dönüş yapmayı hedefliyor.



52 MAÇTA OYNADI

Etebo, Dünya Kupası'ndan sonra 2 sezonda 52 maçta 3 gol, 1 asistlik skor üretebildi. Galatasaray'da bu performansını katlamak ve İngiltere'ye şaşalı bir şekilde dönmeyi planlıyor.



BU HAFTA YOK

İngiltere'den gelir gelmez korana virüs testine giren ve karantinada kalan Ebeto, bugün sağlık kontrollerden geçecek. Geniş kapsamlı testlerden geçirilecek olan Nijeryalı futbolcu, Gaziantepspor maçı kadrosunda yer almayacak.